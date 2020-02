Palermo col biberon, giovani alla riscossa: Silipo e Lucca golden boys

“Nasce il Palermo col biberon, quello dei baby boom arrivati nel mercato di gennaio quando tutti chiedevano rinforzi “sicuri” e di esperienza, e invece rivelatisi la benzina adatta per tornare a far correre il bolide rosanero“.

Apre così l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport parlando dell’ottimo rendimento della squadra di Pergolizzi. In maniera particolare a decidere l’ultima gara di campionato contro il Biancavilla sono stati due giovanissimi: Andrea Silipo e Lorenzo Lucca. Il primo, classe 2001 di proprietà della Roma, ha realizzato un gol strepitoso; il secondo, acquistato a titolo definitivo dal club rosa, è stato abile a chiudere il match spingendo in rete un perfetto assist dello stesso Silipo.

“Entrambi arrivati in punta di piedi, Lucca addirittura nelle ultime ore di mercato e del tutto inatteso perché il reparto offensivo sembrava già assemblato. Non avevano “nome” ma il Palermo credeva nelle loro qualità. Una mossa rivolta al futuro in particolare per Lucca, acquistato a titolo definitivo: il contratto fino a giugno è solo dovuto allo status di dilettante. Se le premesse sono quelle viste domenica, conferma e prolungamento da professionista sono da considerarsi scontate. E anche per Silipo, che nella Roma Primavera non trovava spazio, in caso di Serie C ci sono discrete speranze: il mancino che fa solo gol bellissimi è sotto contratto coi giallorossi fino al 2022, ma una esperienza di un altro anno in una piazza come Palermo potrebbe essere una soluzione gradita a tutti“, si legge.

Non solo Silipo e Lucca. Il Palermo sta valorizzano diversi giovani: Peretti è ormai una certezza, Langella nel girone di ritorno sta rendendo ad altissimi livelli, Doda è uno dei punti fermi e Kraja nonostante stia vivendo un periodo di leggera flessione resta un talento indiscusso. A questa va aggiunto anche Mattia Felici che ha conquistato diversi calci di rigore ed è uno dei calciatori di cui Pergolizzi non si priverebbe mai. Palermo, giovani alla riscossa.