Palermo, ciclo di tamponi e test sierologico per i rosanero: c’è attesa per la firma Broh. I dettagli

Jeremie Broh è arrivato al “Renzo Barbera”.

Il centrocampista classe ’97, atterrato ieri sera nel capoluogo siciliano, si è recato presso l’impianto sportivo di Viale del Fante per effettuare il tampone, prima di svolgere le consuete visite mediche di rito e porre la firma sul contratto che lo legherà ufficialmente al Palermo. Al Barbera, insieme al calciatore di origini ivoriane, anche il resto della squadra di mister Roberto Boscaglia, i componenti del club rosanero e la formazione Primavera, tutti sottoposti al consueto ciclo di tamponi e test sierologico. La dirigenza rosanero, dunque, resta in attesa dell’esito degli esami prima di ufficializzare l’ingaggio di Broh. Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di Mediagol.it, la firma potrebbe arrivare tra domani sera e dopodomani mattina.

L’accordo tra l’entourage del calciatore e la dirigenza del Palermo non è mai stato messo in discussione. Probabilmente, il centrocampista italo-ivoriano arriverà in rosanero a titolo definitivo e non i prestito come sostenuto fino ad ora. Il ritardo nell’arrivo nel capoluogo siciliano è stato causato da una sospetta positività al Covid-19, che avrebbe appunto rimandato il suo arrivo in Sicilia fino alla serata di ieri.