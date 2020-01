Palermo, ci vuole più calma: passi in avanti, i cinque punti sul Savoia sono un nuovo inizio

“Cinque punti di vantaggio non sono i 13 di qualche tempo fa, ma il Palermo può stare più sereno. E scrollarsi di dosso la paura e il nervosismo, che sono emersi anche ieri contro il Roccella“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando della gara di ieri pomeriggio al Barbera vinta dai rosanero per 1-0 contro il Roccella. A decidere il match il rigore trasformato nella ripresa dal neo acquisto Roberto Floriano. Un successo che permette alla squadra di Pergolizzi di allontanarsi dal Savoia e poter proseguire con maggiore tranquillità le prossime partite.

“La terza giornata di ritorno ha detto che il Palermo sta un po’ meglio e ha anche certificato che il Savoia è tornato… umano. Dopo il pareggio col Castrovillari, quello con il Marina di Ragusa (prossimo avversario dei rosanero) in casa. Un buon segnale per il Palermo, che dal canto suo ha faticato parecchio contro il Roccella, capace anche di sprecare il rigore del possibile pareggio“, si legge.

Il Palermo non ha sicuramente fatto la sua miglior partita del campionato, ma sicuramente per certi aspetti si è visto qualcosa di migliore rispetto alla trasferta contro il San Tommaso della scorsa settimana. In campo, però, la squadra è stata leggermente nervosa e frenata dalla paura: “Ecco perché questi 5 punti di vantaggio possono diventare un nuovo inizio. Già dalla prossima partita il Palermo potrà scendere in campo un po’ più sereno. E se i rosanero giocano senza macigni in testa, è sicuro che questo campionato lo portano a casa“.