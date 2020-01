Palermo, chiazze sul manto erboso del “Renzo Barbera”? Parla la società, il comunicato ufficiale

Continuano a far discutere le condizioni del manto erboso dello Stadio “Renzo Barbera”.

Ieri, in occasione della gara Palermo-Roccella, il campo non è apparso in perfette condizioni, bensì con diverse chiazze con erba mancante, o ingiallita: sicuramente non il prato a cui il pubblico palermitano e la squadra erano abituati a vedere fino a due settimane fa. Sulla situazione del manto erboso, peggiorato negli ultimi giorni, visto che in occasione di Palermo-Marsala le condizioni sembravano ampiamente oltre la sufficienza e abbondantemente oltre gli standard della categoria in cui milita la squadra di Pergolizzi, si è espressa la società rosanero con una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito di riferimento.

Di seguito, il comunicato in questione.

“In riferimento agli articoli di stampa pubblicati sulle condizioni del terreno di gioco del “Renzo Barbera”, si ritiene utile precisare che la colorazione del prato dipende dal ritardo con il quale l’erba “invernale” sta sostituendo quella “estiva”. Ritardo dovuto al fatto che la trasemina sia stata effettuata dovendo tener conto degli impegni con le Nazionali degli scorsi mesi di ottobre e novembre. Il fondo del terreno, a prescindere dalla pigmentazione dell’erba, rimane in condizioni più che soddisfacenti”, si legge.