Palermo: chi è il giocatore più forte della storia rosanero? Le leggende rispondono

Per festeggiare questa storica giornata il club ha invitato al "Renzo Barbera" oltre 20 vecchie glorie del Palermo, che hanno seguito e celebrato l’inaugurazione in diretta, attraverso maxischermi allestiti per l'occasione sul campo, insieme a migliaia di tifosi palermitani presenti proprio nell'impianto sportivo di Viale del Fante. Ad essere presenti anche tanti content creators ed influencer delle più popolari community sportive italiane. Tra questi "Chefaticalavitadabomber" che, attraverso i propri profili Instagram, ha diffuso un video in cui interroga le leggende del Palermo sul giocatore più forte della storia rosanero.