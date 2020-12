Palermo, che sofferenza in trasferta: contro la Vibonese bisognerà invertire la rotta e ritrovare il gol

“Palermo, curare il mal di trasferta”.

Titola così l’odierna edizione del ‘Giornale di Sicilia’, che punta i riflettori sulla prossima sfida del Palermo: domenica pomeriggio, i rosanero, giocheranno in casa della Vibonese, per la gara valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie C-Girone C.

Dopo aver sfoderato una reazione impetuosa, carattere, abnegazione ed amor proprio, ritrovando equilibri, intensità e coralità nello svolgimento di entrambe le fasi di gioco e regolando senza indugi la pratica e organizzata Casertana, la compagine di Roberto Boscaglia cerca la seconda vittoria stagionale in trasferta, di fronte un avversario “che finora ha avuto un rendimento pressoché identico a prescindere da dove giochi”.

Il rendimento del Palermo, lontano dal terreno di gioco dello Stadio “Renzo Barbera”, non è confortante: tre sconfitte, contro Teramo, Bisceglie e Foggia, due pareggi, contro Ternana e Catanzaro e una sola vittoria contro la Juve Stabia. Adesso, però, è arrivato il momento di sfatare anche questo tabù, dunque, domenica i rosanero sono chiamati “a superare le difficoltà palesate più volte giocando in territorio ostile”. Inoltre, il match in programma allo Stadio ‘Luigi Razza’ di Vibo Valentia “si presenta come l’ennesimo crocevia di questo campionato”. L’allenatore rosanero pretende risposte chiare ed indicazioni utili, sul piano concettuale e strategico, dalla performance dei suoi uomini. La sfida contro la Vibonese, così come la gara contro il Bari – le ultime due prima della sosta di Natale – costituisce uno snodo cruciale della stagione non soltanto in termini di classifica, ma anche e soprattuto sul piano morale.