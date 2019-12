Palermo, che frenata: 11 punti nelle ultime 7 gare, il Savoia si avvicina. Intanto si valutano due colpi…

« Un percorso quello delle ultime sette gare che ha messo a nudo i limiti del Palermo, mentali e strutturali, acuiti inoltre da infortuni e squalifiche che hanno pregiudicato qualche prestazione. La perdita di Santana, leader e capitano, è stato il colpo di grazia, ma anche prima erano venute fuori delle piccole crepe nel meccanismo di Pergolizzi dovute anche ad alcune scelte non proprio felici del tecnico, ma anche figlie di un organico che a questo giro di boa ha certificato delle carenze. Perché da una rosa allestita in fretta e anche bene per iniziare la stagione partita in ritardo per la nuova società, è emerso che su 27 giocatori sono realmente 14-15 gli elementi in grado di affrontare la categoria…».

La pausa natalizia farà riflettere mister Pergolizzi che dovrà dare una scossa ai suoi ragazzi, soprattutto al reparto offensivo, che nelle ultime 7 uscite ha realizzato appena 4 reti. Intervenire sul mercato è praticamente un obbligo, serve un rimpiazzo per Mario Alberto Santana: nel mirino ci sono Floriano del Bari e Piccolo della Cremonese entrambi ai margini dei propri club e pronti ad accettare un’offerta del club di Viale del Fante.