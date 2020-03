Palermo, che fine ha fatto la Primavera dello scudetto?

I sogni, le speranze, le aspettative.

Undici anni fa il Palermo Primavera vinse lo scudetto, ma di quella squadra solamente in pochissimi sono riusciti ad arrivare nel calcio che conta. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha ripercorso le tappe di quello strepitoso successo soffermandosi sul futuro che hanno avuto i giocatori che facevano parte di quella squadra. La maggior parte di loro adesso naviga tra Serie D ed Eccellenza, per il resto qualche caso isolato: due in Serie B e uno nella massima serie saudita. Una squadra che era guidata da Rosario Pergolizzi, attuale tecnico della nuova compagine rosanero.

Era l’anno 2009, il Palermo sconfiggeva il Siena e Abel Hernandez era la stella della squadra. Il talentuoso uruguaiano da lì in poi inizia la sua scalata regalando a sprazzi anche grandissime giocate e gol pesanti entrati nella storia del club. Nel 2014 lascia la Sicilia per trasferirsi in Inghilterra, all’Hull City dove non riesce ad esplodere definitivamente. Quattro anni dopo passa al Cska Mosca, un solo anno in Russia, poi il trasferimento all’Al Ahli, nella Serie A saudita.

In B ci sono Antonio Mazzotta che milita nel Crotone, dopo che nella scorsa stagione ha indossato la maglia del Palermo, e Gianvito Misuraca in forza al Pordenone. In D, invece, nuovamente con i colori rosanero, c’è Giammarco Corsino, tornato per riportare la squadra della sua città tra i professionisti ma ancora ai box a causa di un grave infortunio. Quarta serie anche per altri protagonisti di quel trionfo: Ingrassia (Licata) e Cossentino (Torres). Mentre in Eccellenza troviamo: Adamo (Venafro), Costantino (Palazzolo) e Romeo (Nuorese).