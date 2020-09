Palermo, centrocampo giovane ma d’esperienza: da Martin a Palazzi, la carriera dei rosa è internazionale

“Da reparto da costruire ex novo a settore con oltre quattrocento partite d’esperienza fra serie B e C sulle gambe e un’età media da poco meno di 26 anni”.

Apre così l’odierna edizione de ‘La Repubblica‘, che punta i riflettori in casa Palermo. D’altra parte, l’inaspettato forfait di Alessandro Martinelli, costretto, almeno per il momento, a chiudere la sua carriera agonistica da calciatore a seguito dell’esito di ulteriori esami approfonditi a cui si è sottoposto dopo la mancata idoneità sportiva per tornare in campo ricevuta lo scorso agosto, ha improvvisamente indebolito il centrocampo rosanero, che si è trovato orfano di una delle sue pedine migliori. A Petralia Sottana, il 24 agosto, l’unico disponibile, era Malaury Martin; ma dal primo giorno di ritiro ad ora il centrocampo rosanero ha registrato un vero e proprio salto di qualità. Oggi, infatti, “accanto a lui sono arrivati Andrea Palazzi, Moses Odjer e Jeremie Broh. Tutti e quattro insieme hanno giocato più di quattrocento partite fra serie B e C, quasi tutti hanno esordito in serie A e c’è anche chi hanno sulle gambe una presenza in campo internazionale”.

Il nuovo Palermo di Roberto Boscaglia, dunque, continua a prendere sempre più forma. Forse, a livello numerico servirà ancora qualcosa soprattutto nella parte centrale del campo, ma il tecnico gelese, che ha già le idee piuttosto chiare sulla squadra gli interpreti a cui si affiderà per provare a portare a termine nel migliore dei modi questo lungo e difficile campionato di Serie C, può essere già soddisfatto dalla base di partenza. Da Palazzi a Martin, infatti, il background non è certamente indifferente. Il primo “che con la maglia dell’Inter non è arrivato a debuttare in A, ma ha giocato in Europa League“, il secondo invece “è quello che di presenze in campionati professionistici ne ha messe insieme di più: 147 fra serie A e B francese, serie B inglese, serie A svizzera, serie B scozzese e serie A e B norvegese”, scrive il noto quotidiano.