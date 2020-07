Palermo, centro sportivo: Torretta accelera e stanzia oltre un milione per il rifacimento del campo

“Passi avanti nella ripresa dei lavori al campo di Torretta”.

Apre così l’edizione odierna del ‘Giornale di Sicilia’ in merito alla questione relativa al nuovo centro sportivo del Palermo. L’area in cui sorgerà prossimamente la struttura non è stata ancora individuata ufficialmente ma in pole sembra essere proprio Torretta, piccolo comune che dista circa 25 chilometri dal capoluogo siciliano. “I commissari straordinari del Comune hanno approvato la scorsa settimana il bilancio di previsione 2020/2022, includendo tra le spese di investimento anche i lavori per la costruzione dello stadio comunale, attualmente interrotti. La somma prevista per il rifacimento dell’impianto di via Aldo Moro è di 1.242.000 euro, stando a quanto messo a bilancio, ma la stessa amministrazione ha previsto la possibilità di affidare la struttura in concessione a privati”, si legge.

La società di viale del Fante, dunque, resta in attesa del bando per la concessione di una struttura già esistente, alla quale si aggiungerebbe anche l’area circostante. “Lo scorso 23 giugno, la commissione straordinaria ha approvato lo schema del nuovo regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali, tra cui appunto lo stadio compreso nell’area dove il Palermo vorrebbe far sorgere il proprio progetto”. Nelle scorse settimana, il Palermo aveva messo nel mirino anche Piana degli Albanesi “pur riscontrando criticità legate alla distanza da Palermo”. Monreale, invece, resta un’alternativa. “Torretta, però, prova a farsi avanti pianificando già i lavori per l’impianto comunale, parte fondamentale del progetto della società per il nuovo centro sportivo (che consisterà in tre campi di calcio a undici, un campo di calcio a cinque, spogliatoi e parcheggio)”, conclude il noto quotidiano sportivo.