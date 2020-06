Palermo, centro sportivo: Toretta in pole, Monreale e Piana degli Albanesi le alternative. I dettagli

“Il futuro centro sportivo del Palermo gira interamente (o quasi) attorno al campo sportivo di via Aldo Moro a Torretta“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando della questione relativa al nuovo centro sportivo del club rosanero. L’area in cui far sorgere la struttura non è stata ancora individuata ufficialmente ma la sensazione è quella che in pole ci sia Torretta, piccolo comune a circa 25 chilometri dal capoluogo siciliano. La società di viale del Fante è infatti in attesa del bando per la concessione di una struttura già esistente, alla quale andrebbe aggiunta l’area circostante.

La soluzione Torretta risulta essere quella più vantaggiosa, soprattutto per quanto concerne la distanza e la facilità di raggiungere la zona, ben collegata ed a pochi chilometri dallo svincolo autostradale di Carini. Intanto, però, il Palermo lavora anche alle possibili alternative. Vanno in questa direzione, infatti, gli incontri tra i vertici del club e l’amministrazione comunale di Monreale, altra zona dove potrebbe sorgere la casa rosanero.

“Si defila, invece, l’ipotesi di costruire l’impianto a Piana degli Albanesi. I sopralluoghi svolti sul campo dello stadio «Li Cauli» hanno destato giudizi positivi, ma l’intenzione del club è quella di creare un impianto dove far allenare e giocare anche il settore giovanile e la divisione femminile. Farli arrivare a Piana risulterebbe più complicato rispetto a Torretta e Monreale, motivo per cui oggi queste due risultano essere le principali opzioni al vaglio del club rosa“, conclude il quotidiano.

