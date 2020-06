Palermo, centro sportivo: sopralluogo a Piana degli Albanesi. Il sindaco Petta: “Sagramola è rimasto sorpreso”

“Il sopralluogo di Mirri e Sagramola al campo «Antonio Li Cauli» di Piana degli Albanesi ha avuto esiti positivi“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando dell’ipotesi che il nuovo centro sportivo del Palermo possa sorgere nella piccola provincia palermitana. Il presidente del club di viale del Fante e l’amministratore delegato hanno incontrato il sindaco Rosario Petta: “Per adesso incrociamo le dita – ha sottolineato il primo cittadino di Piana degli Albanese -. C’è stato un primo incontro per far conoscere al presidente Mirri la nostra realtà“.

La struttura visitata da Mirri e Sagramola, tra l’altro, recentemente è stata ristrutturata con dei finanziamenti da parte dall’assessorato regionale del Turismo e dello sport: “Sì, per una cifra inferiore al milione di euro. I lavori riguardano due tribune, le sistemazioni esterne, il parcheggio e il campo. C’è un’area di espansione destinata ad attrezzature sportive e avremmo il piacere di metterla a disposizione del Palermo“.

L’intenzione del Palermo è quella di realizzare un centro con tre campi di calcio a undici, uno di calcio sette, spogliatoi e parcheggi: “Abbiamo una cittadella dello sport, con un campo in erba sintetica, dove stiamo realizzando le tribune – ha raccontato il sindaco Petta -. Inoltre abbiamo un palazzetto dello sport, una tensostruttura, una piscina in fase di ristrutturazione e un campo di calcetto nel raggio di 500 metri. La zona sportiva è tutta nella parte bassa della città. Sagramola è rimasto molto colpito, perché non è facile reperire una tale altitudine a così poca distanza da Palermo“.