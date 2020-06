Palermo, centro sportivo: progetto da 7 milioni, ma tra Mirri e Di Piazza ci sono nuovi contrasti

“Un «no» mascherato da «sì». Si può riassumere così la mail con cui Di Piazza ha comunicato ieri a Mirri la propria disponibilità a partecipare nel progetto del centro sportivo del Palermo“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando della questione relativa alla nuova casa rosanero. Un progetto che prevede un investimento aggiuntivo rispetto ai 15 milioni di capitali stanziati e previsti per l’SSD Palermo, tramite la controllante Hera Hora. Un centro sportivo da circa 7 milioni, che prevede la realizzazione di tre campi di calcio a 11, foresteria e club house.

Mirri: “Stadio, centro sportivo e nuovo allenatore. Voglio il Palermo in Serie A, ma non sono un benefattore””

Ieri è arrivata la risposta di Tony Di Piazza, che si era riservato sette giorni di tempo per decidere se partecipare o meno alla costruzione della nuova casa del Palermo: “La mail inviata ieri da Di Piazza, sostanzialmente, conferma la volontà di supportare il progetto, ma non contempla la possibilità di aumentare l’investimento già in programma fino alla stagione 2021/22“, si legge.

La zone in cui dovrebbe sorgere il centro sportivo non è ancora stata scelta e le ipotesi in ballo restano sempre tre: Torretta, Piana degli Albanesi e Monreale. Il nodo resta quindi quello relativo alle somme necessarie per la sua realizzazione: per Mirri serve un investimento extra, Di Piazza invece ha intenzione partecipare solo se il progetto rientra nei 15 milioni stabiliti questa estate…

Palermo, il nodo centro sportivo: Di Piazza detta le sue condizioni, Mirri e l’acquisto delle quote….