Palermo, centro sportivo: oggi sopralluogo a Piana degli Albanesi, Torretta l’alternativa. I dettagli

“Il Palermo non gioca, ma la testa è al campo. Quello dove giocare e dove allenarsi, pur con tutti i dubbi del caso. La querelle sullo stadio va avanti, così come i sopralluoghi per l’area dove far sorgere il nuovo centro sportivo“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia, parlando della questione legata agli impianti nei quali i rosanero dovranno allenarsi e disputare le gare ufficiali. Da una parte il progetto per la costruzione del nuovo centro sportivo, dall’altra la querelle che ormai va avanti da diverse settimane con l’amministrazione comunale per la concessione dello stadio Renzo Barbera.

Per quanto concerne la nuova ‘casa rosanero‘, la società di viale del Fante sta proseguendo con i sopralluoghi per comprendere quale sia la zona migliore dove far sorgere i campi. Oggi è in programma un nuovo incontro a Piana degli Albanesi, una delle possibili alternative dove costruire tre campi campi di calcio a undici, un campo di calcio a cinque, spogliatoi e parcheggio. “La proprietà dell’impianto non rappresenta un ostacolo, considerando che i terreni circostanti su cui si dovrebbe sviluppare il resto del progetto sono proprietà privata“, si legge.

L’unica alternativa a Piana degli Albanesi, al momento, è rappresentata da Torretta, località più vicina a Palermo. Il progetto per la costruzione del centro sportivo a Torretta è l’unico che è stato consegnato a Di Piazza, ma ancora l’italo-americano deve comunicare se intende partecipare o meno all’investimento. La scorsa settimana ha chiesto sette giorni di tempo per decidere, giovedì il termine ultimo…