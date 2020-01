Palermo: cenone di Capodanno alternativo per i rosanero, oggi la ripresa a Boccadifalco

Il Palermo e il cenone dell’ultimo dell’anno.

La maggior parte della squadra si è ritrovata in un noto locale nei pressi dello stadio ‘Renzo Barbera‘ dove ha cenato a base di sushi, sashimi e tempura. Un menù diverso rispetto a quello che si sceglie di consueto nella serata che anticipa l’avvento del nuovo anno, ma allontanarsi dal classico è stata una scelta innovativa. Assenti i calciatori palermitani e il bomber messinese, Giovanni Ricciardo, che avendone la possibilità hanno scelto di passare la festa insieme alle proprie famiglie. Nella mattina di oggi i rosanero torneranno ad allenarsi in quel di Boccadifalco in vista del match di domenica pomeriggio, al “Renzo Barbera“, contro il Marsala. I rosanero ripartiranno dal trio composto da Felici–Ricciardo–Ficarrotta in attesa del giovane Silipo (ha preso il numero 30), intanto in vista della sfida di domenica i botteghini dello stadio saranno aperti già da oggi (dalle 15 alle 18).

