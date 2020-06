Palermo, Cda senza scintille: le novità su bilancio, centro sportivo e trasferimento delle quote

Doppio consiglio d’amministrazione quest’oggi in casa Palermo.

Questo pomeriggio, in quel di Viale del Fante, sarebbe dovuta scoccare l’ora della resa dei conti . Dario Mirri, che detiene il 60% delle quote (50% Damir, 10% titolo personale), e Tony Di Piazza, che possiede il 40% del club, avrebbero dovuto avere un faccia a faccia nel corso dei consigli di amministrazione di Hera Hora e SSD Palermo per decretare un’eventuale svolta in merito al futuro della società. Ciò, tuttavia, non sembrerebbe essere avvenuto. Toni pacati e confronto relativamente sereno tra le parti, posizioni immutate ma indole maggiormente costruttiva su entrambi i versanti, senza alcun segnale di rinnovata tensione che potesse far presagire all’orizzonte scossoni imminenti. L’approfondimento dei temi più caldi, infatti, secondo quanto ha annunciato il club rosanero in un comunicato ufficiale, è slittata a giovedì.

“In seno all’assemblea dei soci di Hera Hora srl – si legge – è stato approvato all’unanimità il bilancio 2019. Inoltre i soci hanno avuto modo di avviare il confronto sul trasferimento delle quote della Italplaza (quote riferibili al Sig. Di Piazza), con confronto rimesso ai rispettivi legali. Le parti si sono confrontate anche sulla realizzazione del Centro sportivo sul che il Sig. Di Piazza si è riservato di confermare, o no, il suo interesse a parteciparvi entro una settimana da oggi. Si è tenuto anche il consiglio di amministrazione di Palermo ssd in seno al quale gli argomenti all’ordine del giorno sono stati sostanzialmente rinviati a giovedì 18 su richiesta del Consigliere Di Piazza accolta dal consiglio“.

