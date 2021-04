Palermo-Cavese, ultimo tango al “Barbera”: una vittoria non cancellerebbe il ruolino di marcia casalingo

Il Palermo si proietta all’ultima gara in casa della stagione regolare.

I rosanero domenica pomeriggio (17.30) affronteranno al “Renzo Barbera” la Cavese nella gara valida per la 37a giornata del campionato di Serie C (girone C). Di certo anche in caso di vittoria, come conferma l’edizione odierna de ‘Il Giornale di Sicilia’, gli uomini di Filippi non sfuggirebbero al peggior rendimento della propria storia in casa. La conquista dei tre punti potrebbe permettere al Palermo di chiudere con 27 punti all’attivo tra le mura amiche, peggio del 97/98 quando con la retrocessione in C2 i punti furono 29 con una partita in meno. «Il ruolino di marcia dei rosanero al «Barbera», in questo campionato, è stato a dir poco altalenante: sei vittorie, altrettanti pareggi e cinque sconfitte».