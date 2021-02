Palermo-Catanzaro, l’amarezza di Boscaglia: i rosa falliscono un altro esame di maturità

Uno a due. E’ questo il risultato finale maturato ieri pomeriggio allo Stadio “Renzo Barbera”.

Brutta battuta d’arresto per il Palermo che inciampa sull’ostacolo Catanzaro e stecca l’ennesima prova di maturità di questa altalenante e tormentata stagione. Nel faccia a faccia contro i calabresi, la formazione di Roberto Boscaglia ha pagato a caro prezzo due gravi disattenzioni difensive: “I due gol nascono da due nostri errori: nel primo gol in uscita, il secondo da una punizione che non avremmo dovuto concedere. Abbiamo subito la rete in un ottimo momento per noi, quando avevamo chiuso il Catanzaro. Da un calcio piazzato poi può succedere di tutto. Peccato perché è stata una partita equilibrata, abbiamo tenuto bene il campo. Sapevamo che potevano darci fastidio ma ripeto che è stata una sfida combattuta e non meritavamo di perdere. Ci sta che una partita possa essere decisa da un episodio, oggi purtroppo è andato contro di noi. I ragazzi non meritavano di perdere soprattutto per quello che abbiamo proposto in campo”, ha dichiarato il tecnico rosanero nel corso della consueta conferenza stampa post-gara.

Al Palermo, dunque, non è bastata la perla di Roberto Floriano: un destro a giro sotto l’incrocio che ha messo in luce, ancora una volta, le qualità dell’attaccante ex Bari, fin qui utilizzato con il contagocce da mister Boscaglia: “Palermo Lucca-dipendente? Oggi ha fatto gol Floriano, anche Luperini ci ha provato. Dobbiamo lavorare su questo, un peccato aver perso perchè avremmo voluto dare continuità. I giocatori devono accettare le mie scelte che vengono fatte in base al momento o alle situazioni, lavoriamo e prendiamo decisioni in base a quello che vediamo in campo e alla forma di ogni singolo. Oggi la partita deve essere valutata sul fatto che abbiamo offerto una buona prestazione, una punizione ci ha negato di portare a casa punti. Sul fatto che non vinciamo con le squadre che ci precedono credo sia solo una casualità”, ha proseguito l’allenatore gelese.

Al triplice fischio amarezza e delusione per la compagine rosanero, consapevole di dover dire addio, forse definitivamente, ai propositi di rimonta verso posizioni più nobili: “Abbiamo giocato tutto il secondo tempo nella loro metà campo senza farli uscire e creato un paio di palle-gol importanti. Dobbiamo cercare sempre di fare meglio e trovare il gol non solo con gli attaccanti, oggi dovevamo essere più aggressivi. C’è anche di mezzo l’avversario, Il Catanzaro è una squadra molto esperta e lo si è visto nel momento in cui hanno preso diversi falli sui quali l’arbitro avrebbe magari potuto sorvolare. D’ora in poi, comunque, dobbiamo essere più aggressivi”, ha concluso Boscaglia.

Testa, dunque, al prossimo impegno ufficiale: sabato 27 febbraio, alle ore 12.30, il Palermo sfiderà allo Stadio “Enrico Rocchi” la Viterbese. Gara valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, l’ottava del girone di ritorno.