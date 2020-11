Palermo-Catania, su Instagram l’album virtuale dei ricordi: Miccoli carica così i rosanero in vista del derby

Sale l’attesa per il derby di Sicilia.

Giornata intensa per il Palermo che, questa sera – alle ore 21.00 -, affronterà tra le mura dello Stadio “Renzo Barbera” il Catania di Raffaele nella sfida valida per la 9a giornata del campionato di Serie C. Un match attesissimo che metterà di fronte due compagini reduci da due momenti diametralmente opposti. Da una parte i rosanero, ultimi in classifica con soli 2 punti, protagonisti di un complicato avvio di stagione e ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale; dall’altra gli etnei, reduci reduci da un inizio campionato convincente ma rallentato dai pesantissimi ko contro Ternana e Bari.

Per il Palermo, dunque, è ora di rialzare la testa lasciandosi alle spalle i fantasmi del passato. Lo sanno bene i supporters rosanero, che seppur non potranno assistere alla sfida dagli spalti dell’impianto di Viale del Fante, non perdono occasione per caricare l’ambiente in vista di una sfida che rievoca i momenti più belli e più emozionanti dei big match delle scorse stagioni. Tra i protagonisti indiscussi del recente passato rosanero, senza alcun dubbio Fabrizio Miccoli, che da giorni con simpatico botta e risposta con i tifosi, sfoglia su Instagram il suo virtuale album dei ricordi, con l’obiettivo di caricare e incitare la squadra di Boscaglia in vista della sfida di questa sera.

