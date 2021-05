Palermo, Castagnini: “Avellino squadra forte. Playoff? E’ importante una cosa”

Parola a Renzo Castagnini.

Palermo, l’Avellino sul cammino dei rosa: dalla strage di Capaci ai playoff di Serie C

I rosanero di Giacomo Filippi si apprestano a vivere da protagonisti la Fase Nazionale dei playoff di Serie C. Dopo la convincete vittoria rimediata in quel di Castellammare di Stabia, tutte le energie fisiche e psicologiche sono già incentrate sul match di domenica in cui il team del patron Mirri affronterà l’ostico Avellino. E proprio della squadra campana ha parlato il ds rosanero, Renzo Castagnini, ai microfoni di Sport Channel: “Per l’Avellino parlano il campionato che ha fatto, i numeri e le due vittorie ottenute contro di noi. È una squadra forte, ben costruita e allenata da un grande allenatore, che ha vinto più di tutti in questa categoria. Le prime due gare dei playoff le abbiamo giocate bene, ma in campionato l’Avellino è stato superiore a noi”.

Palermo, situazione infortunati: Lancini in dubbio, due per sostituire lo squalificato Luperini

“I playoff sono strani, si giocano alla fine di una stagione faticosa, ci sono tante varianti da decifrare. Ci mancano dei giocatori, ma gli organici sono composti da 23-24 calciatori, undici che vanno in campo ci sono sempre. Piuttosto è importante il fattore mentale, perché calciatori, seppure bravi, non fanno la differenza in questa categoria”, ha chiosato Renzo Castagnini.

Palermo, Carrozzieri: “Zamparini manca al calcio, che ricordi quella Coppa Italia! Sagramola…”