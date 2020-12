Palermo-Casertana, Santana fuori dal tunnel: oggi va in panchina, è l’ultimo a rientrare dopo il Covid

“L’ultimo dei positivi è pronto a far rientro in campo. Con ogni probabilità non sarà presente dal primo minuto, ma per Mario Alberto Santana l’incubo è terminato”.

Scrive così l’odierna edizione del ‘Giornale di Sicilia’, che punta i riflettori sul capitano del Palermo, tornato nell’elenco dei convocati di mister Roberto Boscaglia, dopo ben 52 giorni di stop. L’incubo è iniziato lo scorso 21 ottobre, quando tra i rosanero sono state scoperte diverse positività al Coronavirus, aumentate nei giorni a seguire fino a trasformare il club in un vero e proprio cluster. Dopo quasi due mesi di attesa, “l’argentino ha iniziato ad allenarsi con i compagni soltanto venerdì. Fino a tre giorni fa neanche lavorava in gruppo, dovendo ancora smaltire le scorie di uno stop lunghissimo”, scrive il quotidiano.

Presenza preziosa ed un riferimento imprescindibile, per carisma ed esperienza, per tutti i componenti della rosa, Santana, che si appresta a giocare la sua ventiduesima stagione da calciatore professionista, sarà certamente un elemento fondamentale dello scacchiere rosanero: in campo è un jolly, nello spogliatoio un leader. Il Palermo, dunque, “ritrova una pedina essenziale anche da far entrare a partita in corso, per la sua classe e la sua esperienza. Se finora Boscaglia lo ha sempre inserito, quando ha potuto, ci sarà pure un motivo. E l’argentino, dopo aver marchiato a fuoco la storia rosanero col suo nome per essere l‘u n i co ad aver giocato col Palermo in tutte le categorie dalla A alla D, è pronto a dare una mano concreta ai compagni sul terreno di gioco”, conclude il noto quotidiano.