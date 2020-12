Palermo-Casertana, Boscaglia ha bisogno di Palazzi e Luperini: adesso è il loro momento

“Dovevano essere tra i protagonisti principali del Palermo di Boscaglia. Finora, invece, Palazzi e Luperini sono stati più che altro dei comprimari”.

Scrive così l’odierna edizione de ‘La Gazzetta dello Sport’, che punta i riflettori su Andrea Palazzi e Gregorio Luperini, finora utilizzati con molta meno intensità rispetto a quello che ci si aspettava all’inizio del campionato, “complici anche le molteplici disgrazie che si sono abbattute sui rosanero in questa turbolenta prima parte di stagione”.

Solo sette gare giocate finora da Palazzi con il Palermo – di cui 5 da titolare -, ma in 4 è stato schierato da centrale accanto a Marconi per sopperire all’emergenza in difesa. Una presenza in più, invece, per da Luperini; 8, dunque, i match giocati dall’ex Trapani con la casacca rosanero, arricchiti da 2 gol, contro Bisceglie e Potenza. Entrambi, “erano attesi fra i sicuri protagonisti, invece hanno giocato poco e Boscaglia deve trovargli una collocazione”. Il loro rendimento è stato discontinuo nonostante siano dei top player per la categoria, ma adesso più che mai il Palermo ha bisogno dei suoi centrocampisti. Dunque, l’auspicio è che, già a partire dalla gara contro la Casertana, in programma domenica 13 dicembre alle 15.00 al “Renzo Barbera”, possa aver trovato per entrambi la giusta posizione che esalti le loro caratteristiche in campo.