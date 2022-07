Palermo, campagna abbonamenti: in 48 ore 2.600 tessere rinnovate per la Serie B

La campagna abbonamenti del Palermo FC ha preso il via lo scorso venerdì 8 luglio. La prima fase è dedicata ai rinnovi delle tessere che vede interessati gli abbonati del campionato di Serie D della stagione 2019-2020 e quelli della stagione di Serie C 2021-2022. Le prime quarantotto ore della fase di prelazione hanno visto il rinnovo di circa 2.600 tessere, con sole 2.200 staccate nelle prime 24 ore dal via.