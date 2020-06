Palermo, cambio denominazione: addio SSD, c’è una nuova ipotesi

Novità.

La promozione tra i professionisti, in Serie C, comporterà anche la modifica della denominazione del Palermo. Un cambio che i tifosi rosanero seguono con particolare attenzione, anche se effettivamente non ha grande rilevanza. Attualmente il club di viale del Fante si chiama SSD Palermo, ovvero società sportiva dilettantistica Palermo, visto che la squadra è ripartita dalla D.

Adesso la modifica potrebbe però anche essere solamente di una lettera, diventando SS Palermo. Una denominazione, ricorda l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia, che “ha segnato la storia del calcio rosanero dal 1968 al 1986, l’anno del fallimento. Esattamente 34 anni fa, il Palermo otteneva l’ultima vittoria con questo nome: era il 15 giugno, un pomeriggio di inizio estate, in una «Favorita» speranzosa per un successo vitale nella sfida col Monza già retrocesso“, si legge.

