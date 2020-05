Palermo, cambiamenti in attacco per la Serie C: Ricciardo destinato all’addio. I dettagli

Giovanni Ricciardo, un vincente confinato in Serie D

L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica un focus all’attaccante del Palermo, che quest’anno ha conquistato la sua quarta promozione dai dilettanti alla Serie C in cinque anni (le altre con Siracusa, Sicula Leonzio e Cesena). Protagonista assoluto dei primi mesi della stagione, con 9 reti, poi un periodo di prestazioni sottotono e assenza di gol, prima dello stop dei campionati dettato dall’emergenza Coronavirus. Ad ogni modo, Giovanni Ricciardo ha contribuito alla vittoria dei rosanero, anche se questa non è arrivata sul campo e, quasi certamente, non avrà modo di festeggiare insieme ai compagni.

Il successo del Palermo infatti porta con sé un futuro amaro per il messinese. Il classe ’86, infatti, non verrà confermato dal club del duo Mirri-Di Piazza, che vuole puntare su un altro centravanti. Una storia che si ripete. Lo strano destino di Giovanni Ricciardo è questo: rimanere confinato all’ultimo gradino al di sotto dei professionisti. Secondo quanto riporta il noto quotidiano, tanti sarebbero i fattori che avrebbero portato la società rosanero a propendere per la mancata conferma dell’attaccante. Uno tra questi, certamente, è l’età. Egli compirà 34 anni a dicembre. La dirigenza intende puntare su giocatori di maggiore prospettiva. Come nel caso del tecnico Rosario Pergolizzi, non una bocciatura per cattivo rendimento bensì “una valutazione relativa al salto di qualità che viene ritenuto necessario”.

