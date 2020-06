Palermo, caccia al nuovo tecnico: Boscaglia il sogno, Italiano e Caserta le alternative. I dettagli

“Tra nove giorni torna in campo la Serie B e il Palermo, per forza di cose, dovrà seguire con attenzione ciò che succederà sui campi della serie cadetta per puntare sul futuro allenatore“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando delle possibili scelte per la panchina dei rosanero. Per il dopo Pergolizzi la società di viale del Fante è alla ricerca del profilo giusto col quale dar via ad un progetto a lunga scadenza, con l’obiettivo primario di vincere subito la C. Tante le ipotesi e le possibilità che potrebbero sbloccarsi nelle prossime settimane, ma i vertici del Palermo non vogliono farsi trovare impreparati.

Il sogno è Roberto Boscaglia, attuale allenatore della Virtus Entella (contratto fino al 2021), stimato dal duo Sagramola-Castagnini, ma che nei prossimi giorni tornerà in campo con i liguri per completare il campionato di Serie B. Stesso discorso vale per Fabio Caserta, ex centrocampista di Palermo e Catania e attuale tecnico della Juve Stabia, e per Vincenzo Italiano, ex Trapani alla guida dello Spezia.