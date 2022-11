Palermo, caccia ai gol di scorta: Soleri e Vido in soccorso a bomber Brunori

I gol dagli attaccanti "di scorta" sono quelli che più sono mancati al Palermo edizione 2022-2023. Da Soleri a Vido, la fase realizzativa in questo campionato non ha ancora presentato delle alternative all'attaccante italo-brasiliano. I due compagni di reparto del numero 9 rosanero sono chiamati ad interrompere il loro digiuno, anche con l'aiuto del tecnico Eugenio Corini. Edoardo Soleri, autore di 12 gol nella scorsa stagione e tutti da subentrato, è stato impiegato con il contagocce. Luca Vidol invece ha avuto a disposizione solo scampoli di partita nel corso dei quali, complice la sfortuna, non è riuscito a timbrare il cartellino per via dei legni colpiti.