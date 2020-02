Palermo, buone notizie dell’infermeria: Peretti e Crivello ok, Ricciardo e Doda pronti al rientro. I dettagli

“Crivello e Peretti tornano ad allenarsi col gruppo e dall’infermeria arrivano anche altre buone notizie“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando delle condizioni di salute dei calciatori rosanero tra acciaccati e infortunati di lungo corso. In vista della gara di domani contro il la Cittanovese Pergolizzi potrà far affidamento su Peretti e Crivello, dopo che in settimana i due difensori si sono sottoposti ad esami strumentali che non hanno evidenziato alcuna lesione e ieri hanno inoltre lavorato con il resto del gruppo.

“Si va verso un 3-4-3 modificabile a gara in corso, con Crivello adattabile a terzino e Langella pronto a scendere sulla linea dei difensori“. Questa attualmente l’ipotesi di modulo più accreditata dal primo minuto per la sfida contro l compagine calabrese, con i rosanero che sono a caccia del quarto successo consecutivo in campionato dopo quelli ottenuti contro Roccella, Marina di Ragusa e FC Messina.

Il tecnico del Palermo potrà contare anche sui rientranti Vaccaro e Martinelli che hanno scontato le rispettive squalifiche, anche se dal 1′ sembra possa esserci spazio più per il secondo che per il primo. Vicini al completo recupero anche Ricciardo e Doda che ieri hanno svolto parte della seduta con il resto dei compagni. Il primo potrebbe esser a disposizione a partire della prossima gara col Biancavilla, mentre e per il secondo più probabile che sia pronto a scendere in campo per la sfida del 23 febbraio col Licata. Ancora ai box, infine, Santana e Corsino.