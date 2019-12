Palermo, bunker da trasferta: caccia al record. Rosanero miglior difesa esterna d’Italia

“Il 2020 non è ancora iniziato, ma il Palermo ha già in agenda un record da raggiungere: quello del maggior numero di partite consecutive in trasferta senza subire reti”.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando degli obiettivi e dei primati che la squadra rosanero vuole raggiungere già a partire dal prossimo anno. Nelle ultime quattro gare esterne la formazione di Pergolizzi non ha incassato nemmeno una rete, col record che è stato stabilito a cinque dai “picciotti” di Arcoleo 24 anni fa. Era la stagione 1995/96ed i rosanero iniziarono il campionato con cinque trasferte senza incassare reti.

Per eguagliare il primato basta un ultimo passo, l’appuntamento è fissato per la gara contro il San Tommaso, sfida in programma il 12 gennaio. Un cammino iniziato lo scorso 27 ottobre con la vittoria ottenuta sul campo del Nola grazie ad una rete messa a segno a Lancini. Poi lo 0-0 sul campo della Palmese e le vittorie di misura contro Giugliano e Castrovillari: “Nulla di strano per la miglior difesa esterna dell’intero calcio italiano. In totale, il Palermo vanta una sola rete al passivo nelle partite disputate da ospite, ovvero l’autorete di Crivello nella gara vinta per 1-2 a Biancavilla”, si legge.