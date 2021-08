Palermo, Brunori è arrivato in città: domani visite mediche e firma per l’attaccante

Brunori dovrebbe svolgere domani mattina le visite mediche e completare l'iter burocratico che prelude al tesseramento

Giacomo Filippi potrà presto abbracciare il suo bomber. Matteo Brunori, attaccante classe '94, di proprietà della Juventus U23 è atterrato nel primo pomeriggio all'aeroporto Falcone e Borsellino di Punta Raisi per iniziare la sua nuova avventura con la maglia rosanero. Prima punta dinamica dotata di ottima tecnica di base e propenso ad attaccare la profondità, il terminale italo-brasiliano approda al club di Viale del Fante con la formula del prestito secco ed è stato accolto al suo arrivo dal direttore sportivo della società rosanero Renzo Castagnini. L'ingaggio del calciatore è stato fortemente voluto dal manager toscano e dal tecnico Filippi che ne ha già apprezzato doti e peculiarità durante il comune trascorso professionale con la Virtus Entella. Il classe '94 si distingue per la sua duttilità tattica sul fronte offensivo in quanto interpreta con discreta padronanza anche il ruolo di seconda punta o all'occorrenza attaccante esterno. Tuttavia Brunori ha dato il meglio di sé nelle vesti di attaccante centrale, come dimostra la brillante stagione disputata con la maglia dell'Arezzo quando l'ex Pescara realizzò ben 17 gol (13 regular season e 4 playoff). Brunori dovrebbe svolgere domani mattina le visite mediche e completare l'iter burocratico che prelude al tesseramento, prima di apporre la firma sul contratto che lo legherà al Palermo per la stagione calcistica 2021/22.