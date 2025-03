Palermo-Brescia, il precedente dell’arbitro Perri con i rosanero

L'arbitro designato per la sfida fra Palermo e Brescia sarà Mario Perri . Il fischietto di Roma incrocerà per la seconda volta i rosanero, dopo 5 stagioni.

IL PRECEDENTE

Mario Perri ha arbitrato solamente una gara del Palermo, risalente alla stagione 2019/2020 di Serie D, nella 7ª giornata contro il Biancavilla. I rosanero si imposero per 1-2 in casa degli etnei, con tutte e tre le reti messe a segno nei primi cinque minuti di gioco. A passare in vantaggio furono i gialloblù grazie a un autogol sfortunato di Roberto Crivello, ma il Palermo ribaltò rapidamente il risultato nel giro di due minuti con le reti di Giovanni Ricciardo e Mario Alberto Santana.