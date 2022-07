Palermo, braccio di ferro con Sagramola: non c’è intesa per risoluzione. I dettagli

Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di Mediagol.it, i contatti interlocutori tra il management del nuovo Palermo in orbita City Football Group e RinaldoSagramola, volti a trovare un comune punto di convergenza per una risoluzione consensuale del rapporto in essere, non avrebbero sortito un'intesa tra le parti. Posizioni che sembrerebbero essere molto distanti sulle modalità di chiusura del rapporto professionale, ragion per cui si potrebbe profilare un aspro braccio di ferro. Dopo composizione ed insediamento del nuovo Cda del Palermo, verrà ufficializzata la carica di Giovanni Gardini, nuovo amministratore delegato, in seno all'organigramma del club rosanero. L'esperto e qualificato dirigente nato a Londra e cresciuto a Padova, in virtù di esperienza ed acclarate e riconosciute competenze su scala internazionale, assurgerà a polo manageriale di riferimento in materia di gestione finanziaria della nuova società inglobata nella galassiaCity.