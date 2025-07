Palermo-Bra, parla l’allenatore Nisticò: “Il Palermo ha tutte le carte in regola per vincere la B”

“È un onore essere stati invitati. Ringrazio il club per l’accoglienza e per la splendida giornata che ci ha fatto vivere. Speriamo di essere stati all’altezza dell’occasione. I ragazzi hanno portato in campo ciò che avevo chiesto loro: farlo contro una squadra così competitiva come il Palermo è motivo di grande orgoglio. Il Palermo ha tutte le carte in regola per vincere la Serie B: la rosa è indiscutibile, così come chi siede in panchina. È importante che la piazza stia vicino alla squadra, soprattutto nei momenti di difficoltà, per aiutarla a raggiungere il traguardo che merita. Prima della gara ho chiesto una cosa fondamentale alla squadra: di essere ricettiva. Sorrentino? Siamo amici da vent’anni. Può portare quell’esperienza e quel professionismo che forse ci mancavano. Mi confronterò spesso con lui, perché ritengo possa aiutarmi a crescere e migliorare”.