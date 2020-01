Palermo, botta e risposta col Savoia: rigori e orari, lo scontro per la promozione in C è già iniziato

“Savoia-Palermo è in programma il 22 marzo, ma lo scontro diretto è già cominciato a suon di dichiarazioni e comunicati“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando dello scontro a distanza tra Palermo e Savoia. Le due squadre stanno dominando il Girone I di Serie D: i rosanero sono in vetta alla classifica con tre punti di vantaggio sui campani. “Veleni e polemiche che a due mesi e mezzo dalla sfida del «Giraud» non contribuiscono certo ad alleggerire il clima, pesante già da diverse settimane“.

Ad iniziare il botta e risposta è stata la società campana con le dichiarazioni rilasciate del presidente onorario Mazzamauro al termine della gara di domenica scorsa contro il San Tommaso, accusando i rosanero di aver concessi troppi rigori. La risposta del Palermo è arrivata con la nota dell’ad Sagramola, che punzecchiato il Savoia sulle continue richieste della società di giocare alle 15, ovvero mezz’ora rispetto alla formazione di Pergolizzi.

Palermo, il Savoia punge e Sagramola replica: “Commentano i nostri rigori? Malizia e cultura del sospetto. La smettessero di giocare ad orari diversi”

Ieri l’ultimo comunicato da parte del Savoia che cita il regolamento: “I Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti che organizzano i Campionati possono disporre, d’ufficio o a richiesta delle società che vi abbiano interesse, la variazione dell’ora di inizio di singole gare, nonché lo spostamento ad altra data delle stesse, l’inversione di turni di calendario o, in casi particolari, la variazione del campo di gioco“.

L’unica condizione, oltre all’accordo con la squadra avversaria, è relativa alle tempistiche della comunicazione del cambio di data o di orario: “Le richieste in tale senso devono pervenire al competente Comitato o Divisione o Dipartimento almeno cinque giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara“.

Savoia, Mazzamauro risponde a Sagramola: “Non capisco perchè si parli di clima sospetto, ecco perchè giochiamo alle 15”

Il club campano ha già disputato quattro gare alle 15, anziché alle 14.30: “Il Savoia gioca alle 15, previo benestare degli avversari di giornata, esclusivamente per permettere un maggior afflusso di tifosi allo stadio – si legge nel comunicato della società di Torre Annunziata -. Non potendo contare sulle stesse disponibilità dei rosanero, la presenza massiccia di supporter al Giraud, insieme ad un numero esiguo di sponsor, rappresenta un’importante fonte di supporto economico, ma soprattutto emotivo. Chiudo dicendo che non ci sono altri fini dietro tale scelta e che, chi porta avanti tale tesi, non fa altro che alimentare ad arte un clima di sospetto“.

Da regolamento, quindi, anche il Palermo potrebbe chiedere di giocare alle 15, disputando così i match in contemporanea col Savoia. Giocare mezz’ora dopo aiuterebbe inoltre i tifosi a raggiungere lo stadio. “D’altronde, il «Barbera» non ha certo problemi di illuminazione tali da giustificare una conclusione della partita prima del tramonto. Da viale del Fante, però, non sembra esserci l’intenzione di avanzare richieste di questo genere“.