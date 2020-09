Palermo, Boscaglia tra scelte obbligate e rosa incompleta: così i rosanero potrebbero sfidare il Teramo

“E Boscaglia andrà a Teramo col Palermo… di Pergolizzi”.

Titola così l’odierna edizione de ‘La Gazzetta dello Sport’, che punta i fari in casa Palermo. Tra sette giorni il campionato di Serie C aprirà, ufficialmente, i battenti: sarà il Teramo di Tedino – in Abruzzo – a tenere a battesimo ai rosanero all’esordio nella prima giornata. Tuttavia, la rosa a disposizione del tecnico gelese è ancora incompleta, di conseguenza il club siciliano si troverà costretto a cominciare la stagione “con la spina dorsale che l’anno scorso ha dominato il proprio girone tra i dilettanti”.

Con Odjer e Broh, che potrebbe arrivare questa settimana, il Palermo continua a lavorare con l’Arezzo per trovare un’intesa economica per Foglia, così da definire un reparto che al momento conta solo Palazzi e Martin. Situazione simile anche in attacco, dove il duo dirigenziali composto da Rinaldo Sagramola e Renzo Castagnini non molla Momoudou Kanoute, “in entrambe le trattative, gli accordi tra il Palermo e i giocatori sono definiti, ma mancano quelli con le società di appartenenza”.

Pochi dubbi e tante scelte obbligate per Roberto Boscaglia, che parte da una sola certezza: il modulo. “Il primo Palermo della stagione si schiererà con il 4-2-3-1”, con una novità in ogni reparto rispetto alla squadra dello scorso anno. In difesa, la news entry sarà Marconi al fianco di Lancini con Accardi e Crivello sulle fasce, a centrocampo Palazzi, con Martin e Odjer pronti a giocarsi una maglia. In avanti spazio a Valente, Santana e Floriano con Saraniti unica punta. In attacco, dunque, l’allenatore potrebbe prediligere l’esperienza, “con i baby Silipo e Lucca pronti a sparigliare le carte dalla panchina”. In porta, il solito Pelagotti, tornato a disposizione del gruppo dopo l’infortunio al soleo sinistro rimediato nel corso del ritiro a Petralia Sottana.