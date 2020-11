Palermo, Boscaglia ha una panchina che vale oro: Luperini e Silipo si candidano contro la Turris

“Palermo, c’è oro in panchina. Luperini e Silipo adesso scalpitano”.

Titola così l’odierna edizione del ‘Giornale di Sicilia’, che punta i fari sull’organico di Roberto Boscaglia, ormai quasi del tutto al completo dopo l’ostacolo Coronavirus e un avvio di stagione certamente tormentato. Stavolta però, il Palermo è davvero risorto, trovando una propria identità ed inserendo la giusta marcia anche e soprattutto grazie a Gregorio Luperini e Andrea Silipo, che mercoledì pomeriggio nella gara contro il Potenza hanno dato un altro volto alla squadra rosanero, “bloccata tra le strette maglie del catenaccio del Potenza, riuscendo a scardinare una difesa resa apparentemente impenetrabile dalle parate di Marcone”.

Guarito dal Covid-19 e recuperata la condizione fisica, adesso Luperini, talentuoso centrocampista classe ’94, che ha firmato un contratto triennale con il club di Viale del Fante – dopo essersi svincolato dal Trapani per giusta causa -, attende solo il passo successivo, quello verso la riconquista di una maglia da titolare. D’altra parte, “oltre a lui, solo Floriano finora è stato in grado di timbrare il cartellino da subentrato, contro la Juve Stabia”. Da Palermo-Potenza, però, sono emerse altre candidature. Su tutte, quella di Silipo. Fino a questo momento, “il diciannovenne romano non ha mai avuto una chance da titolare, ma proprio quando sembrava poter conquistare una maglia, è arrivato lo stop. Ma adesso vuole dimostrare di meritare un posto”. Dopo la pochezza delle scorse settimane, adesso Boscaglia dovrà invece fari i conti con l’abbondanza in attacco, e dati alla mano contro la Turris – in programma mercoledì 25 novembre alle ore 15.00 -, potrebbe decidere di far rifiatare Kanoute e Rauti, per dare spazio proprio a Silipo e Luperini.