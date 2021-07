Palermo, blindata la porta: Pelagotti-Massolo e l’esperienza giusta per la C

Alberto Pelagotti e Samuele Massolo saranno i due estremi difensori del Palermo targato Giacomo Filippi

⚽️

"Palermo, ora in porta c'è scelta". Titola così l'edizione odierna de la "Gazzetta dello Sport", focalizzando l'attenzione sulla griglia portieri rosanero composta da Alberto Pelagotti e dal nuovo acquisto Samuele Massolo.

L'ex estremo difensore dell'Empoli è stato un punto fermo del Palermo di Pergolizzi prima e di Boscaglia e Filippi poi. Un biennio probante per la riconferma tra i pali della porta siciliana quello di Alberto Pelagotti. L'errore fa parte del percorso e la saracinesca classe 89' ha saputo reagire alla famosa topica di Avellino con carattere e personalità. Componenti fondamentali per guidare al meglio e con occhi sempre vigili un'intera squadra di calcio.

Una sola rete subita ai play off di Serie C e una sicurezza riacquisita - sotto la gestione tecnico tattica di Giacomo Filippi- con il passare delle giornate. Pelagotti sarà il titolare del Palermo FC per la prossima stagione agonistica con la differenza che, alle sue spalle, non ci sarà più il giovane Mattia Fallani - rientrato dopo il prestito alla Spal - pronto a captare i consigli del mestiere bensì Samuele Massolo, estremo difensore che conosce molto bene la Serie C.

"Una strada tracciata dal tecnico Filippi che di Massolo ha un ottimo ricordo che risale al campionato vinto con l'Entella, quando era vice di Boscaglia", si legge sul noto quotidiano. E, infatti, sembra essere stato proprio il coach originario di Partinico il fautore della trattativa andata in porto nella giornata di ieri. Decisivo lo spirito d'adattamento e di gruppo in seno al bagaglio umano di Samuele Massolo per la decisione di Filippi.

"Il portiere spezzino non ha visto molto il campo anche nelle ultime due stagioni con Sambenedettese e Fermana, collezionando in totale nove presenze in due stagioni, ma il tecnico conoscendolo bene confida molto nelle sue capacità", chiosa la Gazza.