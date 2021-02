Tutto pronto per Palermo-Bisceglie.

Queste le formazioni ufficiali della gara valida per la 24a giornata del Campionato di Serie C – Girone C, in programma alle ore 14.30 allo Stadio “Renzo Barbera”.

PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti; Accardi, Palazzi, Somma, Crivello; De Rose, Luperini; Santana, Rauti, Valente; Lucca.

BISCEGLIE (3-5-2): Spurio; Altobello, Priola, Bassano; Tazza, Cittadino, Maimone, Pedrini, Giron; Sartore, Rocco.