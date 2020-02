Palermo-Biancavilla, vittoria che vale oro: i baby trascinano i rosa, passo indietro per i big

“Fondamentali nella prima fuga, lo stesso adesso che il Palermo sta provando a mantenere (o magari incrementare) i 7 punti di vantaggio sul Savoia. La linea verde sta dando quella linfa in più che serve per sfangare questo campionato“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando della vittoria per 2-0 ottenuta dal Palermo ieri pomeriggio allo stadio “Renzo Barbera” contro il Biancavilla. Decisive per il successo le reti nella ripresa realizzate dai due classe 2001 Silipo e Lucca. A trascinare la capolista, quindi, sono stati ancora una volta i baby, come era già accaduto contro la Cittanovese, dove due dei quattro gol realizzati furono messi a segno da Langella e Peretti.

Silipo e Lucca: il primo alla seconda rete stagionale, il secondo al gol nella gara di esordio in maglia rosanero. “E siccome tutti e due sono usciti dalla panchina, un applauso è giusto farlo anche a Pergolizzi, che ha fatto i cambi al momento giusto e ci ha anche azzeccato. Silipo ha portato quella verve che era mancata, dando velocità e fantasia a una manovra che era stata pallida come una giornata senza sole“, si legge.

Il Palermo ha mandato il gol in campionato 18 marcatori diversi, numeri che confermano la bontà del lavoro svolto dal duo Sagramola-Castagnini che sono riusciti a metter su una squadra che si sta dimostrando una vera e propria corazzata per la Serie D: “Nessuno ha possibilità di scegliere come Pergolizzi, soprattutto adesso che l’emergenza è finita“. Un passo indietro, invece, lo hanno fatto alcuni big: “E non va bene, perché questo è il momento in cui si decide il campionato“, conclude il quotidiano.