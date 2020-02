Palermo-Biancavilla, si gioca alle 15.00: biglietti in vendita da oggi. Info, prezzi e dettagli

Saranno in vendita dalle ore 16 di oggi i biglietti per la gara Palermo-Biancavilla, valida per la 24a giornata del campionato di Serie D, in programma domenica 16 febbraio 2020 alle ore 15.00 allo Stadio “Renzo Barbera”.

I tagliandi potranno essere acquistati presso le rivendite Vivaticket autorizzate, online su vivaticket.it e, dal lunedì al sabato, presso il Bar dello Stadio “Renzo Barbera” che rispetterà i seguenti orari : dal lunedì al giovedì: 9.30-15.30; dal venerdi al sabato: 9.30-18.30.

La Biglietteria Sud del Renzo Barbera sarà attiva esclusivamente il giorno della gara, dalle 9.00 alle 12.00.

Ecco i prezzi dei tagliandi:

Settore Intero Under 18* Tribuna Sostenitori 70 € 30 € Tribuna Centrale 20 € 8 € Tribuna Laterale 15 € 4 € Gradinata 10 € 3 € Curve 5 € 2 €

* Under 18: nati dopo il 01/01/2001.

IMPORTANTE

Presso i punti vendita autorizzati Vivaticket, gli esercenti applicheranno una commissione fissa di 1,00 euro per ogni titolo emesso oltre il prezzo del biglietto, per la quale l’esercente emetterà uno scontrino/ricevuta fiscale. Ogni acquirente potrà comprare al massimo quattro biglietti compreso il proprio. Anche nei punti vendita Vivaticket sarà possibile acquistare il posto con scelta su mappa;

Nel rispetto delle normative vigenti, i biglietti potranno essere acquistati solo presentando i documenti d’identità in originale. Tale provvedimento è obbligatorio anche per i minorenni;

L’accesso e la permanenza all’interno dell’Impianto Sportivo sono regolati dal Regolamento D’Uso dello Stadio e dal Codice di Regolamentazione: l’acquisto del titolo di accesso determina l’accettazione incondizionata dei suddetti Regolamenti da parte dello spettatore, con particolare riferimento al Codice di Regolamentazione.

A seguito delle novità introdotte con il recente testo normativo richiamato in oggetto D.L. 53/2019, alcuni privati cittadini hanno presentato direttamente agli Uffici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in particolare ONMS ed al CEN di Napoli, richieste viarie di chiarimenti connessi al settore del ticketing quali, a titolo esemplificativo, problematiche afferenti l’impossibilità di acquistare biglietti o abbonamenti ed altro. La Questura precisa che le predette istanze di problematiche varie del ticketing devono essere presentate esclusivamente presso di gli Uffici di Polizia presenti sul territorio.

Il Palermo ricorda che i tornelli saranno aperti almeno due ore prima dall’inizio della partita. Per favorire il regolare accesso all’impianto, si invita dunque il pubblico a recarsi allo stadio in largo anticipo rispetto all’inizio della gara.

ACCREDITI DIVERSAMENTE ABILI

Sono previste agevolazioni per le persone diversamente abili, deambulanti o con sedia a rotelle, in possesso di certificato di invalidità al 100%.

In particolare gli utenti in possesso di tali requisiti potranno inviare una richiesta d’accredito esclusivamente all’indirizzo email biglietteria@ssdpalermo.it entro e non oltre le ore 12 del mercoledì precedente la gara, allegando:

– copia fronte/retro del documento d’identità proprio e, se previsto, anche dell’accompagnatore;

– copia del certificato d’invalidità.

I posti riservati alle persone disabili sono limitati, pertanto l’ingresso sarà consentito secondo tali modalità fino a esaurimento disponibilità nei settori Tribuna Coperta (ingresso 9) per gli utenti non deambulanti in sedia a rotelle e Curva Nord Inferiore (ingresso 13) per gli utenti deambulanti.

La conferma dell’accredito verrà comunicata via email: l’accesso allo stadio sarà consentito a partire da due ore prima dell’inizio della gara.

TIFOSERIA SQUADRA OSPITE

In attesa di comunicazioni da parte della Questura.

ACCREDITI “LEGGENDE ROSANERO”

Un settore della Tribuna Coperta verrà riservato per tutta la stagione agli ex calciatori ed allenatori rosanero. Per usufruire dell’accredito sarà necessario inviare una richiesta a biglietteria@ssdpalermo.it entro e non oltre le ore 12 del mercoledì precedente la gara.

La conferma dell’accredito verrà comunicata via email: l’accesso allo stadio sarà consentito a partire da due ore prima dell’inizio della gara.