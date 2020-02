Palermo-Biancavilla, sabato mister Pergolizzi in conferenza stampa: dichiarazioni live su Mediagol.it

Il Palermo si prepara alla prossima gara di campionato.

Nella giornata di sabato 15 febbraio il tecnico dei rosanero, Rosario Pergolizzi, parlerà alla stampa alle ore 12 presso la sala stampa dello stadio “Renzo Barbera” in vista della gara di domenica, in casa, contro il Biancavilla, valevole per la ventiquattresima giornata di Serie D, girone I.

L’accesso sarà consentito, esclusivamente agli Operatori dell’Informazione già accreditati per la stagione in corso, a partire dalle 11.45. Dichiarazioni live su Mediagol.it.