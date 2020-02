Palermo-Biancavilla, Mascara: “Sarà una partita tosta, venderemo cara la pelle”

“Il Biancavilla torna al Barbera per cercare di fare ancora male ai rosanero“.

Apre così l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parlando della sfida di questo pomeriggio alle 15 tra il Palermo e la formazione etnea. La squadra di Pergolizzi guida la classifica con sette punti di vantaggio rispetto al Savoia, principale antagonista per la promozione in Serie C; dall’altra parte il Biancavilla occupa l’ottava posizione ma non vince non ottiene punti in trasferta dallo scorso 3 novembre.

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della compagine etnea, Beppe Mascara, ha presentato così la sfida con il Palermo: “Abbiamo lavorato bene in settimana, come sempre. Sarà una partita tosta, vista l’importanza ed il valore dell’avversario, scenderemo in campo con lo spirito di sempre, ovvero far bene, lottare su ogni pallone e di vendere cara la pelle“.

