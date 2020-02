Palermo-Biancavilla, le scelte di Pergolizzi: si torna al 4-3-3, Felici in vantaggio su Silipo. La probabile formazione rosanero

Alle ore 15 la sfida al Biancavilla.

“Se quello che abbiamo visto domenica scorsa a Cittanova non è stato un abbaglio, se la grinta e la personalità mostrata dal Palermo nel vincere una gara difficile su un campo ostico non è stato un fenomeno unico e sporadico, se come ci è sembrato i rosa hanno ritrovato la migliore condizione atletica oggi dovremmo apprezzare un Palermo diverso rispetto a quello che nell’ultima gara interna si fece mettere sotto dal Messina, vincendo senza troppi meriti“. Si legge sull’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia.

I rosanero sono a caccia del quinto successo consecutivo in campionato, obiettivo alla portata della squadra di Pergolizzi che vuole mantenere ben saldo il primato in classifica ed il vantaggio di sette punti fin qui accumulato sull’inseguitrice Savoia. Il Biancavilla, di contro, occupa l’ottava posizione ma non conquista punti lontano da casa dallo scorso 3 novembre, da quel giorno sei sconfitte consecutive, dodici gol incassati e solamente uno realizzato.

Pergolizzi dovrebbe schierare il suo Palermo con il 4-3-3, modulo col quale i rosanero hanno costruito le proprie fortune nel girone d’andata. Tra i pali ci sarà Pelagotti, davanti a lui linea a quattro composta da Accardi, Peretti, Crivello e Vaccaro; in mediana rientra Martinelli che gira nel ruolo di mezzala sinistra, mentre in cabina di regia ci sarà Martin, con Langella sulla destra; in avanti confermato il tridente composto da Felici, che dovrebbe vincere il ballottaggio con Silipo, Sforzini e Floriano.

PALERMO (4-3-3): Pelagotti; Accardi, Peretti, Crivello, Vaccaro; Langella, Martin, Martinelli; Felici, Sforzini, Floriano.

In panchina: Fallani, Ambro, Ricciardo, Rizzo Pinna, Ficarrotta, Doda, Mauri, Silipo, Kraja.

Allenatore: Pergolizzi.