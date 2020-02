Palermo-Biancavilla, impennata di biglietti venduti: obiettivo superare quota 17mila

“Palermo a caccia di nuovi record“.

Apre così l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport parlando della gara di domani tra i rosanero ed il Biancavilla. La formazione di Pergolizzi va a caccia della quinta vittoria di fila per mantenere a distanza di sicurezza il Savoia; dall’altra parte gli etnei sognano una nuova impresa al “Barbera” dopo aver sconfitto ai rigori la capolista in Coppa Italia di Serie D. A sostenere Sforzini e compagni, però, questa volta ci sarà il pubblico delle grandi occasioni.

Negli ultimi giorni, infatti, c’è stata un’impennata nella vendita dei tagliandi per assistere alla gara, con l’obiettivo di superare quota 17mila spettatori, cifra raggiunta in occasione del derby con l’FC Messina dello scorso 2 febbraio, che attualmente risulta essere il record di pubblico fatto registrare nel 2020. “Sono circa 2.500 i biglietti venduti finora per la sfida di domani contro la squadra di Mascara. Un dato che, considerando ancora un giorno e mezzo a disposizione dei tifosi e la tradizionale ‘impennata’ al botteghino a ridosso della partita, legittima anche in virtù dei poco più di 10.400 abbonati la proiezione di un Barbera molto simile in termini di presenze sugli spalti a quello ammirato 13 giorni fa“, conclude il quotidiano.