Palermo-Biancavilla, gli esperimenti di Pergolizzi: Martinelli out per influenza, Felici provato terzino destro

“Il Palermo torna in campo senza Martinelli e con Felici al centro degli esperimenti di Pergolizzi. Il centrocampista svizzero non ha preso parte alla seduta di ieri al «Tenente Onorato» di Boccadifalco a causa dell’influenza, ma oggi dovrebbe allenarsi“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando dell’allenamento svolto ieri dalla squadra rosanero. Il centrocampista svizzero è rimasto a riposo, col tecnico Pergolizzi che ha provato nel ruolo di mezzala Mattia Felici. In vista della gara di domenica alle 15 contro il Biancavilla non dovrebbero esserci dubbi sul modulo, ovvero il 4-3-3. I giovane classe 2001 nel corso della partitella è stato impiegato in mezzo al campo con Martin e Langella, mentre nella seconda parte da terzino destro in un 4-4-2.

Buoni segnali, intanto, continuano ad arrivare da Masimiliano Doda, col terzino albanese che è rientrato questa settimana a lavorare con il gruppo dopo l’infortunio subito contro il San Tommaso. Presente in campo anche Gianni Ricciardo, anch’esso reduce da un guaio fisico: “Il centravanti ha iniziato nella formazione col 4-4-2, facendo coppia con Lucca, per poi passare al tridente, inizialmente schierato con Ficarrotta, Sforzini e Floriano. Un attacco interamente over, quello provato nella giornata di ieri, ma tutto dipendere dalla posizione di Felici e dagli altri under da far partire titolari“, si legge sul quotidiano.