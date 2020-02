Palermo-Biancavilla, effetto “Barbera”: il pubblico alleato dei rosa. Pergolizzi: “Non possiamo sbagliare”

“L’effetto Barbera per rafforzare l’allungo in classifica. Lo stadio di casa è tornato alleato come non mai per il Palermo: tre vittorie consecutive, delle quali due senza subire gol“.

Apre così l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parlando della sfida che andrà in scena questo pomeriggio alle 15 tra i rosanero ed il Biancavilla. La formazione di Pergolizzi nelle ultime gare ha inanellato quattro successi consecutivi e nelle ultime tre al “Barbera” ha sempre vinto, superando Marsala, Roccella ed FC Messina. Una serie positiva che il Palermo non vuole certamente interrompere contro la squadra etnea allenata da Beppe Mascara.

Pergolizzi sa bene che la sua squadra sta attraversando un momento positivo e che il vantaggio dal Savoia, sette punti, al momento rappresenta un ottimo bottino: “I risultati dicono che siano in buona forma, ma serve continuità – ha detto l’allenatore rosanero in conferenza stampa -. Adesso le partite diminuiscono ed è sempre più importante fare punti importanti, avere una striscia di risultati positivi in casa può dare tranquillità, ma ogni partita ha le sue difficoltà. Mi aspetto la determinazione e la crescita sotto l‘aspetto della partita, soprattutto in casa dove non puoi sbagliare“.