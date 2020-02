Palermo-Biancavilla 0-0: rosa macchinosi e sterili, Aloia timbra il palo e fa tremare Pelagotti. Commento primo tempo

Palermo a caccia della quinta vittoria consecutiva per spiccare il volo ed implementare il margine di vantaggio sul Savoia.

Avversario di turno al “Renzo Barbera”, il Biancavilla guidato dall’ex Mascara che nella gara d’andata, vinta di misura dagli uomini di Pergolizzi, rese la vita molto difficile alla compagine rosanero. Il tecnico della capolista schiera la sua squadra con il 4-3-3: Pelagotti tra i pali, Crivello e Peretti tandem di centrali difensivi, Accardi e Vaccaro esterni bassi a completare la retroguardia.

Martin detta tempi e tracce della manovra nelle vesti di playmaker, Martinelli e Langella intermedi in zona nevralgica. Floriano e Felici estremi del tridente offensivo che ha in Ferdinando Sforzini il terminale centrale. Primo squillo al settimo minuto, Accardi svetta e anticipa Genovese su corner calciato da Martin, l’incornata del numero quattro rosanero non centra il bersaglio. Gli ospiti coprono molto bene il campo e mostrano buona sincronia tra i reparti, il Palermo cerca di affidarsi prevalentemente alle percussioni di Felici sul fronte offensivo destro , non trovando coralità ed incisività nello sviluppo della sua manovra. I primi trentacinque minuti non sortiscono alcuna emozione di rilevo, Pergolizzi inverte temporaneamente le posizioni di Peretti e Accardi ma torna repentinamente sui suoi passi dopo una grande chance per la compagine etnea. Aloia, spalle alla porta, si gira con fare fulmineo e scaglia un diagonale con il destro che si stampa sul palo a Pelagotti battuto. Un brutto primo tempo si chiude inevitabilmente a reti bianche.