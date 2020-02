Palermo, basta passi falsi con le medio-piccole: occhio a Nola e Corigliano

“Da adesso in poi vietato sbagliare con le medio-piccole. È l’imperativo che dovrà seguire il Palermo, soprattutto nei due incroci rimasti con Nola e Corigliano prima dello scontro diretto in casa del Savoia“.

Apre così l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parlando dell’attuale momento della squadra rosanero, reduce dal ko rimediato in trasferta allo stadio “Dino Liotta” di Licata per 2-0. Per la formazione di Pergolizzi si tratta della terza sconfitta stagionale, la prima lontano dal “Barbera“, dove i rosanero non erano mai stati battuti. Nel 2020 il Palermo aveva già fatto un passo falso contro il San Tommaso (1-1) ma da ora in poi non sono più ammessi errori contro squadre che occupano posizioni di classifica non certamente di rilievo.

“Dunque, occhio ai prossimi due impegni che nascondono più di un’insidia, soprattutto per lo stato di forma degli avversari. Il Nola, che domenica farà visita al Barbera, sta attraversando un bel momento“, si legge. Tra l’altro nel nuovo anno il Nola è la squadra che ha fin qui totalizzato più punti, sedici, dopo il Palermo, che ne ha conquistati diciannove. Prima della sfida contro il Savoia, i rosanero sfideranno anche il Corigliano, formazione battuta 6-0 nel match di andata, ma anche in questo caso i calabresi hanno portato a casa ben 14 punti nel 2020.