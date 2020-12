Palermo-Bari, rosanero in campo con la maglia biancoblu: la casacca celebrativa sarà esposta al museo

Oggi il Palermo, in occasione della gara contro il Bari, indosserà la maglia celebrativa.

Lo scorso 18 dicembre i rosanero hanno presentato la casacca disegnata e ideata per il 120° anniversario dalla fondazione del club, che cade proprio nel 2020. Una maglia biancoblu, i colori del primo logo della storia del Palermo, indossata per l’occasione da Andrea Accardi, Niccolò Corrado, Malaury Martin, Nicola Rauti e Michele Somma. Un omaggio ai pionieri del calcio a Palermo, introdotto dagli inglesi che per primi fondarono l’Anglo Palermitan Athletic and Football club nel novembre del 1900.

La casacca in questione verrà indossata per la prima ed unica volta questo pomeriggio, in occasione del match contro il Bari, in programma alle 15.00 allo Stadio “Renzo Barbera”. Dopo il 23 dicembre la maglia verrà esposta all’interno del museo rosanero, in Viale del Fante, e mai più usata.