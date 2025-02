Palermo, Baniya a Radio Time: “Puntiamo alla Serie A”

PERIODO IN TURCHIA

“Il mio periodo in Turchia è stato importante per la mia crescita. Ho avuto la possibilità di giocare contro grandi campioni in stadi incredibili, un’esperienza che mi ha formato molto e mi ha reso il giocatore che sono oggi. Lì il calcio è molto intenso e fisico, sicuramente con ritmi diversi rispetto alla Serie B italiana, e questa differenza si nota. Per quanto riguarda gli avversari più difficili che ho incontrato, direi che Icardi è stato il più complicato da marcare. Si muove benissimo e rende la vita difficile a qualsiasi difensore. Ho affrontato anche giocatori come Dzeko e altri grandi campioni, ma Icardi è quello che mi ha impressionato di più”.